Türkiye'nin Kanını Donduran Cinayet: 2 Yaşındaki Bebeğinin Biberonuna Tiner Koyup İçirdi!

İstanbul'da 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in annesi tarafından biberonuna konulan tiner ile zehirlendiği ortaya çıktı. Minik bebek, hastanede verdiği 50 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ANNE VE BABA TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılan 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in dün hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ölen çocuğun evlilik dışı dünyaya geldiğini, annesin D.Ç. (23), babasının ise Y.E. (46) olduğunu belirledi.

BUNALIMA GİRMİŞ!

Doğum sonrası çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini iddia eden annenin Esenler'de yaşadığı adreste biberona tiner katarak içirdiği çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığı tespit edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuğun anne ve babasını gözaltına aldı. Anne, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA