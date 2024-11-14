AIDS’li 100 Çocuk Tedavi Altında! İzmir’in Ardından İstanbul’da Korkunç Tablo

İzmir’de 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle ölmesinin ardından, İstanbul’da ortaya çıkan vahim tablo endişe yarattı. Prof. Dr. Ayper Somer, Çapa'da 100 çocuğun AIDS nedeniyle gözetim altında olduğunu söyledi.

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AIDS’li 100 Çocuk Tedavi Altında! İzmir’in Ardından İstanbul’da Korkunç Tablo

İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 13 yaşındaki kız çocuğunun AIDS olduğu ortaya çıkmış, virüsün kız çocuğuna cinsel istismar yoluyla bulaştığı tespit edilmişti.

Hayatını kaybeden kız çocuğunun daha önce bademcik ameliyatı için yapılan testlerde hastalık taşımadığı ortaya çıkarken, babanın HIV testinin pozitif çıktığı belirlenmişti.

AIDS’li 100 Çocuk Tedavi Altında! İzmir’in Ardından İstanbul’da Korkunç Tablo - Resim : 1

“ÇAPA’DA HIV POZİTİF 100 ÇOCUK VAR”

Türkiye’nin konuştuğu skandalın ardından İstanbul’da da korkutan bir tablo gün yüzüne çıktı. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu söyledi.

AIDS’li 100 Çocuk Tedavi Altında! İzmir’in Ardından İstanbul’da Korkunç Tablo - Resim : 2

“SON 5-6 YILDIR BU VAKALARDA ARTIŞ OLDU”

Somer “Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu. Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onları bilgilendirmeleri gerekiyor” diyerek uyardı.

ŞU ANA KADAR 5 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, çocukların yüzde 20’sine virüsün cinsel yolla bulaştığını belirten Somer, şu ana kadar 5 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kaynak: NTV

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