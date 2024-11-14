Çocuk Vakalar Pik Yaptı! Sinsice İlerliyor, 'Sessiz Pandemi' Türkiye'yi Esir Aldı

Dünya Sağlık Örgütü, hasta sayısı her geçen gün artan diyabet hastalığı için uyarılarına devam ederken bir uyarı da Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu’ndan geldi.

"14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, artan hasta sayısına dikkat çekti. Arslanoğlu ömür boyu insülin kullanımı gerektiren Tip 1 diyabet türünün çocuklukta en sık görülen diyabet türü olduğunu söyledi.

Çocuklarda diyabet gelişiminde genetik yatkınlığın önlenemez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arslanoğlu, "Ancak D vitamini, omega 3 ve antioksidanların eksikliği, beslenme, uyku ve hareket düzeninin olmaması, dış stres etkenleri veya bireyin bunlarla başa çıkma yetersizliği, kirli hava ve doğal olmayan çevre, aşırı ve bilinçsiz hijyen azaltılabilir riskler arasında sayılabilir" dedi.

Diyabetin çocuklarda görülmesinin en önemli sebebinin doğuştan genetik yönden yatkınlık olduğunu vurgulayan Arslanoğlu, Tip 2 diyabetin ise daha çok ergenlerde görüldüğünü söyledi.

“DAHA SİNSİ İLERLER, İNSÜLİN GEREKTİRİR”

“Tip 2 diyabet daha sinsi ilerler, belirtileri ortaya çıkmadan çok ileri aşamalara gelebilir” diyen Arslanoğlu hastalığa ilişkin şunları söyledi: Yaşam tarzına dikkat edilse bile insülin gerektirir. Henüz ilerlememiş olgularda şeker yükleme testi ve hemoglobin A1c adı verilen üç aylık şeker ortalamasını gösteren tahlil ile karar vermek gerekebilir. Ayrıca klasik idrar tahlilinde idrarda şeker görülmesi, durum ilerlediyse keton adı verilen maddelerin de görülmesi kan şekeri ile birlikte tanı koydurucudur. Ancak insülinin çeşitleri var, bireye uygun seçimler yapmak gerekir. Bir de insülinin hem verilişini, hem de vücudun ihtiyacına göre ayarlanmasını kolaylaştıran insülin pompaları da tedavide yardımcı olan önemli teknolojik ürünlerdir.

“DİYABETİN 3 AYAĞI UYUM İÇİNDE SÜRDÜRÜLMELİ”

Çocuk diyabet hastalarının tedavisinde genel çevrenin desteğinin önemine dikkat çeken Arslanoğlu “Diyabet yönetiminin üç ayağı, yani insülin, beslenme ve egzersizin birbiriyle uyum içinde sürdürülmesi, bu uyumun da sürekli şeker ölçümüyle denetlenmesi gerekir. Bütün bunlar çocuğun yaşam kalitesini ve yaşama sevincini azaltmayacak yoğun bir deneyim ve destek eşliğinde gerçekleşmelidir” dedi.

Kaynak: İHA