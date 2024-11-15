Hem Bulaşıcı Hem de Ölümcül! Zararsız Diye Biliniyordu Ama Yoğun Bakımlık Yapabilir

Kış aylarının kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte grip ve zatürre vakaları da kendini göstermeye başladı. Vatandaşlara uyarılar art arda gelmeye başlarken, bir uyarı da Uzman Doktor Büşra Çimen Şeker’den geldi. Çimen “Zatürre ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Kronik hastalarda bu risk daha fazla olabilir” dedi.

“ÖZEL EŞYALARI KULLANANLAR RİSK ALTINDA”

Zatürre’nin bulaşıcı olduğunu vurgulaya Çimen şunları söyledi: Zatürre bulaşıcı bir hastalıktır. Hasta kişiyle yakın temasta bulunan, onunla aynı mutfak eşyalarını çatal, kaşık, tabak gibi ya da özel eşyalarını havlu vb. kullanan kişiler, aynı ortamda öksürük veya hapşırma sonucu mikroorganizmalara maruz kalanlar risk altındadır. Yalnız hastaya mikroorganizma bulaştı diye o hasta pnömoni olacak diye bir kaidemiz yoktur. Hastanın bağışıklık sisteminin süzgecinden geçmesi gerekir öncelikle mikroorganizmanın. Bu sebeple mikroorganizmayı alan herkes pnömoni olmayacaktır. Hastanın durumuna göre değişir.

“ÖLÜMCÜL SEYREDEBİLİR”

“Zatürre, akciğer tutan bir enfeksiyon olduğu için hastada solunum yetmezliği gelişebilir” diyen Çimen “Bunun dışında adlandırdığımız ani ve hızlı bir şekilde hastanın kanına, bakterinin karışmasıyla ortaya çıkan ani, hızlı, yanıt, bağışıklık yanıtı yine haftayı kötüleştirip yoğun bakımlık yapabilir. Kronik hastalıkları olan kişilerde, zatürre daha ağır seyreder ve bu da solunum yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bunun dışında miyokardit gibi isimlendirdiğimiz hastanın mevcut mikroorganizmasının yine kana karışarak kalbi tutması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu sebeplerden ölümcül seyredebilir” ifadelerini kullanarak uyardı.

Kaynak: İHA