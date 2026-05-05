Ölümcül Virüs Kansere Savaş Açtı

Tıp dünyası, bağışıklık sisteminin şifrelerini çözerek kanserle mücadelede ezber bozan bir keşfe imza attı. ABD’de yayımlanan yeni bir çalışma, genellikle çocuklarda ve yaşlılarda ağır solunum yolu hastalıklarına yol açan Respiratuar Sinsityal Virüsü’nün (RSV), meme kanserinin akciğere sıçramasını (metastaz) engelleyebileceğini gösterdi.

VIRÜSLE SAVAŞIRKEN KANSERİ DE VURUYOR

Fare modelleri üzerinde yapılan deneylerde, RSV virüsüne maruz kalan deneklerin akciğerlerinde kanser hücrelerinin tutunma oranının çok daha düşük olduğu saptandı.

Araştırmaya göre, vücut virüsle savaşmak için "Tip I İnferon" adı verilen savunma proteinlerini üretiyor. Bu proteinler sadece virüsü yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda kanser hücrelerinin dokulara yerleşmesini engelleyen "Galectin-9" adlı proteini de artırarak doğal bir kalkan oluşturuyor.

'TEDAVİ İÇİN HENÜZ ERKEN AMA UMUT VERİCİ'

Gelişmeleri değerlendiren Gazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, bulguların son derece önemli olduğunu ancak hemen tedaviye dönüşmeyeceğini vurguladı.

Coşkun, "Virüslerin vücutta yarattığı bu doğal tepki, gelecekte yeni anti-metastatik ilaçların geliştirilmesinde temel teşkil edebilir. Ancak bu verileri doğrudan insanda uygulamak için daha kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç var" uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA