Gençlik Pınarı Bir Fincan Kahvede Saklı!

Kahvenin sadece sabahları uyandıran bir içecek değil, hücreleri yaşlanmaya karşı koruyan bir kalkan olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Şevket Özkaya, kahvedeki mucizevi bileşenlerin hücre hasarını durdurduğunu ve kanserle savaşta vücuda stratejik bir destek sunduğunu açıkladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kahvenin hücre düzeyindeki etkilerini değerlendirerek, bu içeceğin modern tıbbın sunduğu en ulaşılabilir 'yaşlanma karşıtı' desteklerden biri olduğunu vurguladı.

HÜCRELERİN STRES SAVAR RESEPTÖRÜ

ABD’de yapılan son bilimsel araştırmaları referans gösteren Prof. Dr. Özkaya, kahvenin içindeki bileşiklerin hücre içerisindeki "NR4A1" adlı özel bir reseptörle etkileşime girdiğini belirtti. Bu etkileşim, vücudu strese karşı korurken, hücre hasarını minimize ederek iyileşme süreçlerini hızlandırıyor.

Özkaya, "Kahve, hücre düzeyinde bir koruma kalkanı oluşturarak yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeline sahip" dedi.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Toplumdaki "kahvenin tek faydası kafeindir" algısının yanlış olduğuna dikkat çeken Özkaya, asıl mucizenin polifenoller ve antioksidanlarda saklı olduğunu ifade etti.

Kafeik asit, klorojenik asit ve ferulik asit gibi bileşenlerin iltihaplanmayı azalttığını belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bu nedenle kafeinsiz kahve tüketenler de bu sağlık mucizesinden mahrum kalmıyor" açıklamasında bulundu.

KANSER VE DİYABET RİSKİNE DE KARŞI

Düzenli kahve tüketen bireylerde, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma oranının belirgin şekilde düşük olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmış durumda. Laboratuvar çalışmalarına değinen Özkaya, kahve bileşenlerinin kanser hücrelerinin büyüme hızını yavaşlattığını, bu yönüyle kahvenin "en ucuz ve en etkili gıda takviyesi" olarak görülebileceğini söyledi.

Kahvenin bağışıklık sistemini destekleyen ve iltihabı baskılayan güçlü bir bileşikler bütünü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, sağlıklı bir yaşam için bu mucizevi içeceğin rutinlere eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

