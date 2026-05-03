Alzheimer’da 'Gizli Evre' Deşifre Oldu: 50'li Yaşların Sonuna Dikkat

Alzheimer ile mücadelede ezber bozan bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni bir araştırma, hastalığın sanılanın aksine yaşlılıkta değil, orta yaşın sonlarında biyolojik olarak hız kazandığını gösterdi. Hafıza kaybı henüz başlamadan ortaya çıkan bu gizli evrenin keşfi, erken teşhis ve önleyici tedaviler için devrim niteliğinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

50’Lİ YAŞLARDA HIZLANIYOR

Yaklaşık 2 bin 100 katılımcının kan değerleri, beyin taramaları ve bilişsel verilerini inceleyen uzmanlar, Alzheimer ile ilişkili biyolojik değişimlerin ne zaman ivme kazandığını haritalandırdı.

Araştırmanın ilk yazarı Doçent Mingzhao Hu, "Sağlık göstergelerindeki değişimlerin çoğu genellikle 50’li yaşların sonlarından 70’li yaşların başlarına kadar olan süreçte belirginleşiyor" diyerek, riskli yaş aralığını netleştirdi.

KAN TESTLERİ ‘ERKEN UYARI’ SİSTEMİ OLABİLİR

Araştırma, pahalı ve zahmetli beyin görüntüleme yöntemlerine alternatif olarak kan biyobelirteçlerinin önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, kandaki bu değişimleri izlemek, beyindeki hasar geri dönülemez noktaya ulaşmadan müdahale etme şansı tanıyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı Jonathan Graff-Radford, "En kritik konu zamanlama. Bu çalışma, önleyici taramaların hangi yaşlarda en yüksek etkiyi göstereceğini anlamamızı sağlıyor" dedi.

Kaynak: DHA