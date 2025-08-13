Nefes Kesen Sıcaklıklara Dikkat! Gizli Hastalık İçin Uzmanından Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, son bir haftadır şehirde sıcaklığın 45 derece, nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın ise 58 derece olmasının psikolojiye etkileri hakkında açıklama yaptı.

"RUHSAL BOZUKLUKLARI ETKİLEYEBİLİR"

Karaçiçek, "Sıcak hava, özellikle yüksek nemle birleştiğinde vücudun stres seviyesini artırabiliyor. Aynı zamanda uyku kalitesini de bozabilmektedir. Depresyon ve bunalma hissi oluşturabilir. Motivasyon kaybına neden olabilmektedir. Hastalık anksiyetesi olanları ve anksiyete bozukluğu olanları çok fazla etkileyebilir. Fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra ruhsal bozukluklar da eşlik edebilir. Ve aynı zamanda mevsimsel duygu durumu bozukluklarını da tetikleyebilmektedir" diye konuştu.

"İNSANLAR AGRESİF OLABİLİR"

Aşırı sıcak nedeniyle insanların agrasif olabileceğini ve trafikte kavga çıkabileceğine değinerek uyarıda bulunan Karaçiçek, "Bunun için mümkünse günün en sıcak saatlerinde ekran stresini azaltalım ve bilgi akışını daha fazla azaltmaya dikkat edelim. Bol su içmek, serin yerlerde durmak, geniş kıyafetler giymek sadece bedeni değil, zihni de rahatlatır. Duygularını bastırmak yerine kabul edip 'şu an sinirliyim çünkü hava bunaltıcı' gibi iç konuşmalar yaparak kontrolü elimizde tutabiliriz. Doğayla temas edelim, eğer şehirdeysek bile birkaç saksı bitkiyle ilgilenmek de işe yarayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA