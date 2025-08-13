Nefes Kesen Sıcaklıklara Dikkat! Gizli Hastalık İçin Uzmanından Uyarı

Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, sıcak havanın insanları bunalıma sokup agresifleştirdiğini söyledi. Karaçiçek "Sıcak hava, özellikle yüksek nemle birleştiğinde vücudun stres seviyesini artırabiliyor, depresyon ve bunalma hissi oluşturup agresif yapıyor" dedi.

Nefes Kesen Sıcaklıklara Dikkat! Gizli Hastalık İçin Uzmanından Uyarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, son bir haftadır şehirde sıcaklığın 45 derece, nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın ise 58 derece olmasının psikolojiye etkileri hakkında açıklama yaptı.

"RUHSAL BOZUKLUKLARI ETKİLEYEBİLİR"

Karaçiçek, "Sıcak hava, özellikle yüksek nemle birleştiğinde vücudun stres seviyesini artırabiliyor. Aynı zamanda uyku kalitesini de bozabilmektedir. Depresyon ve bunalma hissi oluşturabilir. Motivasyon kaybına neden olabilmektedir. Hastalık anksiyetesi olanları ve anksiyete bozukluğu olanları çok fazla etkileyebilir. Fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra ruhsal bozukluklar da eşlik edebilir. Ve aynı zamanda mevsimsel duygu durumu bozukluklarını da tetikleyebilmektedir" diye konuştu.

"İNSANLAR AGRESİF OLABİLİR"

Aşırı sıcak nedeniyle insanların agrasif olabileceğini ve trafikte kavga çıkabileceğine değinerek uyarıda bulunan Karaçiçek, "Bunun için mümkünse günün en sıcak saatlerinde ekran stresini azaltalım ve bilgi akışını daha fazla azaltmaya dikkat edelim. Bol su içmek, serin yerlerde durmak, geniş kıyafetler giymek sadece bedeni değil, zihni de rahatlatır. Duygularını bastırmak yerine kabul edip 'şu an sinirliyim çünkü hava bunaltıcı' gibi iç konuşmalar yaparak kontrolü elimizde tutabiliriz. Doğayla temas edelim, eğer şehirdeysek bile birkaç saksı bitkiyle ilgilenmek de işe yarayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kadın Sağlığında Devrim! Yapay Zekalı Ped Üretildi Kadın Sağlığında Devrim! Yapay Zekalı Ped Üretildi
Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi! Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor!
13 Ağustos’ta Burçlara Şans Kapısı Açılıyor 13 Ağustos’ta Burçlara Şans Kapısı Açılıyor
Türkiye'de 'Et Yiyen Bakteri' Var mı? Bakanlıktan Açıklama Geldi Türkiye'de 'Et Yiyen Bakteri' Var mı? Bakanlıktan Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' İddialarına İlk Yanıt Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' Çıkışı