Kadın Sağlığında Devrim! Yapay Zekalı Ped Üretildi

Kadın sağlığına yönelik önemli bir buluşa imza atan İsviçreli bilim insanları, adet kanı aracılığıyla ciddi hastalıkların erken belirtilerini tespit edebilen yeni bir teknoloji geliştirdi. ETH Zürih Üniversitesi’nden araştırmacılar, hijyenik pede entegre edilen kağıt tabanlı sensör sayesinde tip 2 diyabet, idrar yolu enfeksiyonları ve yumurtalık kanseri gibi hastalıklara dair biyobelirteçleri on dakikadan kısa sürede ölçebiliyor. Bu buluş, adet kanının artık tıbbi teşhislerde etkin bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor.

KOVID TESTİ GİBİ ÇALIŞIYOR

MenstruAI adlı bu sensör, Kovid testine benzer şekilde çalışıyor. Kadınlar pedi regl döneminde normal şekilde kullanıyor, ardından peddeki sensörün fotoğrafı çekilerek yapay zeka destekli bir uygulamaya yükleniyor. Uygulama, görseldeki renk ve işaretleri analiz ederek potansiyel sağlık sorunlarına dair bir ön teşhis sunabiliyor.

SAĞLIK TARAMASI YAPACAK

ETH Zürih’ten nanoteknoloji araştırmacısı Lucas Dosnon’un liderliğindeki ekip, şu an üç temel biyobelirteç (C-reaktif protein, karsinoembriyonik antijen ve CA125) üzerinden testlerini sürdürüyor. Ancak hedef, bu sensöre çok daha fazla belirteç ekleyerek kapsamlı bir sağlık taraması yapılmasını sağlamak. Sensör, adet kanıyla temas eden kısmında altın nanopartiküller kullanıyor ve yaklaşık 1 sterline mal ediliyor.

Adet kanı kullanımı, geçmişte de çeşitli çalışmalara konu olmuştu. Stanford Üniversitesi’nde 2019 yılında yürütülen bir araştırmada, adet kanının diyabet ve iltihap gibi hastalıklara dair biyobelirteçleri güvenilir biçimde yansıttığı gösterilmişti. 2022’de geliştirilen ve FDA onayı alan “Q-Pad” adlı başka bir ped ise HPV, anemi ve tiroid gibi durumları laboratuvar ortamında analiz edebiliyor.

Yeni geliştirilen sensörün amacı laboratuvar testlerinin yerini almak değil; hastalıkları erken evrede tespit ederek kadınların sağlıklarını daha yakından takip etmelerini sağlamak.