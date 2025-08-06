Türkiye'de 'Et Yiyen Bakteri' Var mı? Bakanlıktan Açıklama Geldi

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Basında Türkiye’de et yiyen Vibrio bakterisi kaynaklı hastalığın görülmeye başlandığına dair haberler yer alırken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2025 yılı verilerine göre, Türkiye’de Vibrio kaynaklı herhangi bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz" ifadelerine yer verildi.

VİBRİO BAKTERİSİ NEDİR?

Deniz ya da tuzlu suyla temas eden yaralardan veya iyi pişmemiş deniz ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşan Vibrio bakterisi, nadir görülen ancak ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteridir.

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır seyreden enfeksiyonlara ve hatta sepsis gibi hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabilir.

Kaynak: DHA