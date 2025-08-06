Türkiye'de 'Et Yiyen Bakteri' Var mı? Bakanlıktan Açıklama Geldi

Türkiye'de et yiyen bakteri kaynaklı vakaların görüldüğü iddiaları kamuoyunda endişe yarattı. Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Türkiye'de 'Et Yiyen Bakteri' Var mı? Bakanlıktan Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Basında Türkiye’de et yiyen Vibrio bakterisi kaynaklı hastalığın görülmeye başlandığına dair haberler yer alırken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2025 yılı verilerine göre, Türkiye’de Vibrio kaynaklı herhangi bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz" ifadelerine yer verildi.

VİBRİO BAKTERİSİ NEDİR?

Deniz ya da tuzlu suyla temas eden yaralardan veya iyi pişmemiş deniz ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşan Vibrio bakterisi, nadir görülen ancak ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteridir.

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır seyreden enfeksiyonlara ve hatta sepsis gibi hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabilir.

Plajlarda Ölümcül Alarm! Et Yiyen Bakteri Türkiye Kıyılarında… 3 Yolla BuluşuyorPlajlarda Ölümcül Alarm! Et Yiyen Bakteri Türkiye Kıyılarında… 3 Yolla BuluşuyorGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Sağlık Bakanlığı bakteri
Son Güncelleme:
Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı Bu Burç Leyleği Havada Görecek! En Şanslı Burç Açıklandı
Artık Sigara İçen de Yanacak! Artık Sigara İçen de Yanacak!
Bir Daha Tadına Bakamayacaksınız: Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak! Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak!
Chikungunya Virüsü Alarmı! Avrupa'ya Yayıldı, Türkiye de Risk Altında Chikungunya Alarmı! Türkiye de Risk Altında
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı: 'Kırılmayı Bekleyen Kol Armutlu-İmralı-Bandırma Koludur' Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı
SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ: 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlara 3600 Günle Erken Emeklilik Fırsatı! İşte Tablo... Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı!
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...