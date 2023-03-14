'Migren semptomlarını 15 dakika içinde geçirebilen' sprey onay aldı

CNN’de yer alan habere göre, ilaç devi Pfizer Zavzpret adıyla satılan burun spreyinin yetişkinlerde migren semptomlarını 15 dakika içinde geçirebileceğini açıkladı. FDA’den gelen onayla birlikte, burun spreyinin 2023’ün ekim ayında ABD’deki eczanelerde satılması bekleniyor.

Migreni tedavi etmek için burun spreylerinin de dahil olduğu birden fazla tedavi yöntemi olsa da Zavzpret isimli spreyin beyinde salgılanan bir proteinle ilgili olan kalsitonin geniyle ilişkili CGRP isimli bir peptidi bloke ederek çalıştığı belirtildi. Spreyin bu açıdan türünün ilk örneği olduğu belirtildi.

Migrenli kişilerin ilaç mı yoksa plasebo mu aldıklarını bilmedikleri iki çalışmada Zavzpret, herhangi bir aktif içerik içermeyen burun spreyi ile karşılaştırıldığında migren ağrısını iki saat içinde gidermede daha etkiliydi.

Tıp dergisi The Lancet’te yer alan açıklamada, 10 miligramlık tek doz Zavzpret alan kişilerin yüzde 24’ünün iki saat sonunda migren ağrısının kalmadığı görüldü. New England Nöroloji ve Baş Ağrısı Enstitüsü'nün tıbbi direktör yardımcısı Kathleen Mullin, ilacı, "hızlı ilaç emilimine sahip bir burun spreyi" diye niteledi.

Dünya genelinde insanların yaklaşık yüzde 10’unu etkilediği bilinen migren, kişide saatlerce veya günlerce süren zonklayıcı baş ağrıları, sese ve ışığa duyarlılık, mide bulantısı, kusma ve görme bozukluklarına sebep olabiliyor.