'Akdeniz diyeti' araştırması: Demans riskini düşürebilir

Araştırmalar, akdeniz diyetinin demans riskini düşürebileceğini ortaya koydu.

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'Akdeniz diyeti' araştırması: Demans riskini düşürebilir

Kuruyemiş, deniz ürünleri, tahıllar ve sebzeler ağırlıklı bir akdeniz diyetinin demans riskini dörtte bir oranında azaltabileceği tespit edildi. 

The Guardian’da yer alan habere göre, yapılan yeni bir araştırma, demans riskini düşürmek için umut vadeden bir beslenme biçimi sundu. Veriler, meyve sebze ağırlıklı beslenilen akdeniz diyetinin demansa karşı koruyucu bir etkisi olabileceğini gösterdi. 

Araştırmada yer alan isimlerden Exeter Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Janice Ranson, “Geniş nüfus bazlı araştırmanın bulguları, meyve, sebze, tahıl ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir Akdeniz diyetinin beyin sağlığına uzun vadeli etkilerini ortaya koydu” dedi.

Akdeniz diyetiyle beslenmenin kişinin genetik risk durumuna bakılmaksızın demans tehlikesini dörtte bir oranında düşürebileceği aktarıldı. 

BMC Medicine isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, Britanya’dan 60 bin kişinin verilerine bakılarak hazırlandı. 

Araştırmanın ileriye taşınmasıyla beraber uzun vadede demansa karşı kamu sağlığı önlemleri alınırken beslenme biçimlerine de dikkat çekilebileceği belirtildi. 

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