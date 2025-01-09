Kovid-19’un İkizi Gibi, Yeni Salgının Eli Kulağında, Özel Tedavisi de Yok

Çin’de yapılan bir sağlık araştırması, büyük tedirginlik yarattı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Aralık 2024'ten itibaren Çin'de viral solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, vakalardaki bu artışın yılın bu dönemi için olağan dışı olmadığı belirtildi. Öte yandan artan vakalar arasında metapnömovirüsü (HMPV) olmasına da dikkat çekildi.

“ORAN GİTTİKÇE ARTIYOR”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, HMPV artışının Çin’de beklenen bir durum olduğu vurgusu yaparak, “Ülkede açık ara farkla en yaygın olan enfeksiyon grip ve bu oran gittikçe artıyor” dedi.

SEMPTOMLARI GRİPLE BENZER

HMPV'nin ilk olarak 2001'de tanımlandığını belirten Harris, bu virüsün kış ve ilkbahar aylarında yaygınlaştığını söyledi. Harris, metapnömovirüsünün (HMPV) genellikle soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterdiğini açıkladı.

ÖLÜM ORANI ÇOK DÜŞÜK

HMPV'nin bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, yeni doğanlarda ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini vurgulayan Harris, ölüm oranının çok düşük olduğunu söyledi.

HMPV NEDİR?

Çoğu kişinin birden fazla yakalandığı HMPV, solunum yolu hastalıklarına neden olan birçok patojenden biri olarak belirtiliyor.

HMPV, mevsimsel grip ve Kovid-19'a benzer şekilde öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltı gibi belirtiler gösteriyor.

Çoğu vakada hafif seyrederken bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bronşit veya zatürre gibi ciddi komplikasyonlara da yol açabiliyor. HMPV'ye özel bir antiviral tedavi ya da aşı ise bulunmuyor.

Kaynak: AA