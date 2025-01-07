Yine Çin’den Başladı, Bu Kez Aşı da Fayda Etmiyor! HMPV Virüsü Kendini Böyle Gösteriyor
Covid-19 pandemisinin etkileri hâlâ hissedilirken, Çin’de yeni bir salgın gündeme bomba gibi düştü. HMPV adlı virüsün henüz bir tedavisi ve aşısının bulunmadığı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İnsan metapnömovirüsü (HMPV) olarak adlandırılan virüs, son günlerde artan vakalarla gündeme geldi. Uzmanlar, HMPV konusunda ise yeni virüsün Covid-19 kadar endişe verici bir tehdit oluşturmadığını belirtti.
HMPV NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?
HMPV, her yıl solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan yaygın bir patojen. Çocukluktan itibaren birçok insanın birden fazla kez maruz kalabileceği bu virüs, özellikle soğuk aylarda grip sezonuna benzer şekilde artış gösterebiliyor.
Bu virüs, semptomları bakımından respiratuar sinsityal virüs (RSV), grip ve Covid-19’a benziyor. Belirtiler arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltılı solunum bulunuyor.
BU KİŞİLER HMPV’YE KARŞI SAVUNMASIZ
HMPV enfeksiyonlarının çoğu hafif seyretse de bazı durumlarda bronşit ve zatürre gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler yüksek risk grubunda yer alıyor.
Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi rahatsızlıkları olan kişiler de bu virüse karşı daha savunmasız. Gelişmiş ülkelerde ölüm oranı düşükken, sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde risk artabiliyor.
İLK KEZ 24 YIL ÖNCE TANIMLANDI
HMPV ilk olarak 2001 yılında tanımlandı, ancak araştırmacılar virüsün yaklaşık 60 yıldır dolaşımda olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, semptomlarının diğer solunum yolu hastalıklarıyla karışması nedeniyle genellikle teşhis edilmiyor ve fark edilmeden atlatılıyor. Virüs, enfekte kişilerin öksürmesi veya hapşırmasıyla yayılan damlacıklar yoluyla bulaşıyor.
AŞI VE TEDAVİSİ VAR MI?
HMPV'ye karşı geliştirilmiş bir aşı ya da spesifik bir tedavi bulunmuyor. Bilim insanları, hem RSV'yi hem de HMPV’yi kapsayacak etkili bir aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut tedaviler ise yalnızca semptomları hafifletmeye odaklanıyor.
ÇİN’DEKİ SON DURUM NEDİR?
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, HMPV vakaları özellikle 14 yaş altındaki çocuklar arasında yaygın. En çok vaka artışı ülkenin kuzey bölgelerinde görülüyor. Yetkililer, Lunar Yeni Yılı tatil döneminde artan seyahatlerle birlikte vaka sayılarının daha da yükseleceğini tahmin ediyor.
SON 1 AYDA ARTIŞA GEÇTİ
Buna karşın, Çinli yetkililer mevcut salgının geçen yıla kıyasla daha hafif seyredeceğini öngörüyor. Resmi kayıtlara göre, HMPV vakaları aralık ayının ortasından itibaren artmaya başladı.
ARTIK ESPRİ KONUSU OLDU
Çin medyası, halkı antiviral ilaçları doktora danışmadan kullanmamaları konusunda uyarırken, sosyal medyada salgına yönelik mizahi yorumlar da yapılıyor. Bazı kullanıcılar, pandemi döneminde stokladıkları maskeleri yeniden kullanacak olmalarına espriyle yaklaşıyor.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE DİYOR?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), HMPV ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak uzmanlar, virüsün yayılımını ve etkilerini yakından izlemeye devam ediyor.