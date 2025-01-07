Yine Çin’den Başladı, Bu Kez Aşı da Fayda Etmiyor! HMPV Virüsü Kendini Böyle Gösteriyor

İnsan metapnömovirüsü (HMPV) olarak adlandırılan virüs, son günlerde artan vakalarla gündeme geldi. Uzmanlar, HMPV konusunda ise yeni virüsün Covid-19 kadar endişe verici bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

HMPV NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

HMPV, her yıl solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan yaygın bir patojen. Çocukluktan itibaren birçok insanın birden fazla kez maruz kalabileceği bu virüs, özellikle soğuk aylarda grip sezonuna benzer şekilde artış gösterebiliyor.

Bu virüs, semptomları bakımından respiratuar sinsityal virüs (RSV), grip ve Covid-19’a benziyor. Belirtiler arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve hırıltılı solunum bulunuyor.