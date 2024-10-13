Korona Geçirenleri Bekleyen Tehlike! 3 Yıl Sürüyor... Risk İki Katına Çıkıyor

ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüs geçirenlerle ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Analizlerde, koronavirüs geçirenlerin kalp krizi geçirme riskinin 2 kat daha fazla olduğu anlaşıldı.

Son Güncelleme:
Korona Geçirenleri Bekleyen Tehlike! 3 Yıl Sürüyor... Risk İki Katına Çıkıyor

Ortaya 2019’da çıkışıyla dünyada yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeniden görülmeye başlanırken, ABD’de dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı.

Kovid-19 geçiren kişilerde hastalık sonrası üç yıl boyunca kalp krizi ve felç geçirme riskinin iki kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, Kovid-19 geçirenlerle kalp hastalığı geçmişi olanların eşdeğer oranda kalp krizi riski taşıdığını ortaya koydu.

Cleveland Clinic ve University of Southern California tarafından yapılan çalışma kapsamında İngiltere'de yaşayan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık verileri üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan analizlerde Kovid-19’un sağlığa etkileri hakkında önemli verilere ulaşıldı.

Korona Geçirenleri Bekleyen Tehlike! 3 Yıl Sürüyor... Risk İki Katına Çıkıyor - Resim : 1

ÜÇ YIL SÜRÜYOR

Araştırmaya göre, Kovid-19 geçirenlerin, üç yıla kadar kalp krizi veya felç geçirme riskinin iki kat daha fazla olduğu kaydedildi. BBC Türkçe’ye konuşan Cleveland Klinik Lerner Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Dr. Stanley Hazen, “Kovid bedeni yeniden yapılandırıyor ve risk üç yıl sürüyor” diye konuştu.

Kovid-19 geçirenlerle kalp hastalığı bulunanların eşdeğer şekilde risk taşıdığının altını çizen Hazen, “Ağır Covid, zaman içinde kan pıhtılaşması sonrası kalp krizi ve felç geçirme riskini artırıyor" ifadelerini kullandı ve önümüzdeki günlerde damar hastalıklarının artacağını bildirdi.

Korona Geçirenleri Bekleyen Tehlike! 3 Yıl Sürüyor... Risk İki Katına Çıkıyor - Resim : 2

KAN GRUBU FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Araştırmada, Kovid-19 ile ortaya çıkan kalp hastalığı riskinin kan grubuna bağlı olarak değişkenlik gösterdiği tespit edildi.

Uzmanlardan Uyarı: Koronavirüs'ten Sonra Artış GösterdiUzmanlardan Uyarı: Koronavirüs'ten Sonra Artış GösterdiSağlık
Kovid Kabusu Geri Döndü! Hızla Yayılıyor, 4 Haftada Tam 15 Bin ArttıKovid Kabusu Geri Döndü! Hızla Yayılıyor, 4 Haftada Tam 15 Bin ArttıSağlık

Kaynak: BBC Türkçe

Etiketler
Koronavirüs kalp krizi ABD
Son Güncelleme:
Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Hem Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor Hem de Damarları Tertemiz Yapıyor Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor
Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter
Kızıyla Oynarken Fark Etti, Doktora Gidince Neye Uğradığını Şaşırdı Kızıyla Oynarken Fark Etti, Doktora Gidince Neye Uğradığını Şaşırdı
Dişlere Estetik Yerine Düzenli Bakım Tavsiye Ediliyor Dişlere Estetik Yerine Düzenli Bakım Tavsiye Ediliyor