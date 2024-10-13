Korona Geçirenleri Bekleyen Tehlike! 3 Yıl Sürüyor... Risk İki Katına Çıkıyor

Ortaya 2019’da çıkışıyla dünyada yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeniden görülmeye başlanırken, ABD’de dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı.

Kovid-19 geçiren kişilerde hastalık sonrası üç yıl boyunca kalp krizi ve felç geçirme riskinin iki kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, Kovid-19 geçirenlerle kalp hastalığı geçmişi olanların eşdeğer oranda kalp krizi riski taşıdığını ortaya koydu.

Cleveland Clinic ve University of Southern California tarafından yapılan çalışma kapsamında İngiltere'de yaşayan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık verileri üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan analizlerde Kovid-19’un sağlığa etkileri hakkında önemli verilere ulaşıldı.

ÜÇ YIL SÜRÜYOR

Araştırmaya göre, Kovid-19 geçirenlerin, üç yıla kadar kalp krizi veya felç geçirme riskinin iki kat daha fazla olduğu kaydedildi. BBC Türkçe’ye konuşan Cleveland Klinik Lerner Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Dr. Stanley Hazen, “Kovid bedeni yeniden yapılandırıyor ve risk üç yıl sürüyor” diye konuştu.

Kovid-19 geçirenlerle kalp hastalığı bulunanların eşdeğer şekilde risk taşıdığının altını çizen Hazen, “Ağır Covid, zaman içinde kan pıhtılaşması sonrası kalp krizi ve felç geçirme riskini artırıyor" ifadelerini kullandı ve önümüzdeki günlerde damar hastalıklarının artacağını bildirdi.

KAN GRUBU FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Araştırmada, Kovid-19 ile ortaya çıkan kalp hastalığı riskinin kan grubuna bağlı olarak değişkenlik gösterdiği tespit edildi.

Kaynak: BBC Türkçe