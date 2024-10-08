Kovid Kabusu Geri Döndü! Hızla Yayılıyor, 4 Haftada Tam 15 Bin Arttı

Okulların açılmasıyla birlikte bulaşıcı hastalıklar yeniden yükselişe geçti. Son dört haftada dünya genelinde Kovid-19 vakalarında gözle görülür bir artış yaşandı. Geçen aya göre 15 bin 348 vaka artışı ile toplamda 251 bin 996 Kovid-19 vakası rapor edildi.

Koronavirüs dışında influenza ve RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) gibi solunum yolu enfeksiyonları da artış gösterdi. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, Kovid-19’un tekrar yükselmesinin tehlikelerine dikkat çekerek, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güncellenmiş Kovid-19 aşılarının Türkiye’ye hızla getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yüksek risk grubundaki kişilerin öncelikli olarak aşılanmasının önemine dikkat çekti.