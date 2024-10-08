Kovid Kabusu Geri Döndü! Hızla Yayılıyor, 4 Haftada Tam 15 Bin Arttı
Eğitim öğretim hayatının başlamasıyla koronavirüs vakalarında önemli bir artış yaşandı. 4 hafta içerisinde 15 bin gibi bir artış gösteren yeni varyant, kitleleri tehdit altında tutarken uzmanlar konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, güncellenmiş Kovid-19 aşılarının Türkiye’ye hızla getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Okulların açılmasıyla birlikte bulaşıcı hastalıklar yeniden yükselişe geçti. Son dört haftada dünya genelinde Kovid-19 vakalarında gözle görülür bir artış yaşandı. Geçen aya göre 15 bin 348 vaka artışı ile toplamda 251 bin 996 Kovid-19 vakası rapor edildi.
Koronavirüs dışında influenza ve RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) gibi solunum yolu enfeksiyonları da artış gösterdi. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, Kovid-19’un tekrar yükselmesinin tehlikelerine dikkat çekerek, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güncellenmiş Kovid-19 aşılarının Türkiye’ye hızla getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yüksek risk grubundaki kişilerin öncelikli olarak aşılanmasının önemine dikkat çekti.
SON DÖRT HAFTADA ARTTI
Doç. Dr. Aykaç, pandemiyle ilgili ölümlerin dünya genelinde söylenilenden daha fazla olduğuna dikkat çekerken "Covid-19 pandemisinin resmi olarak başladığı günden Ekim 2024’e kadar geçen dönemde 776 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 7 milyondan fazla ölüm raporlandı. Bilimsel araştırmalar, pandemiye bağlı ölümlerin gerçek sayısının resmi verilerin 3 katı olduğuna işaret ediyor. Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü, Mayıs 2023’te, Covid-19 pandemisi için küresel acil durumu sona erdirmiş olsa da pandemi hala sona ermemiştir. Örneğin son dört haftada dünya genelinde saptanan Covid-19 olgu sayısı, bir önceki aya göre 15 bin 348 artış göstererek 251 bin 996’a ulaşmıştır. Virüs, yeni mutasyonlarla varlığını sürdürmektedir. DSÖ verilerine göre, son haftalarda en sık JN.1 varyantı etken olarak bildirilmektedir” ifadelerine yer verdi.
‘COVİD-19 NEDENİYLE HAYATİ TEHLİKE TAŞIYAN HASTALAR TEDAVİ EDİLEMİYOR’
Güncellenmiş Kovid-19 aşılarının Türkiye’de de hızla kullanıma sunulması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, şu şekilde konuştu:
“Pandeminin ilk döneminde kullanılan ve ülkemizde halen bulunan aşıların, genetik yapısı değişmiş yeni varyantlara karşı etkili olması beklenmemektedir. Benzer şekilde, ülkemizde Covid-19 tedavisinde etkili ilaçların hiçbiri yoktur. Bu nedenle yüksek riskli gruplar güncellenmiş aşılar ile aşılanamamakta ve Covid-19 nedeniyle hayati tehlike taşıyan hastalar tedavi edilememektedir.”
COVİD-19 AŞILARI İLE YÜKSEK RİSKLİ KİŞİLERİN AŞILANMASI GEREKİYOR
Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen, okulların açılmasıyla birlikte yükselen vaka sayılarına dikkat çekerken herkesin el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini, kapalı alanların uygun havalandırma yöntemleri ile havalandırılması gerektiğine dikkat çekti.
Doç. Dr. Demirdöğen, güncel aşıların getirilmesi ve 65 yaş üstü ile risk grubu hastalarda kullanılmasının önemine dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi:
"İvedilikle, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güncellenmiş Covid-19 aşıları ile yüksek riskli kişilerin aşılanması, yüksek risk grupları dışındaki kişilere isteğe bağlı güncellenmiş aşılarla Covid-19 aşılama hizmeti sunulması ve tedavide etkinliği kanıtlanmış ilaç ya da ilaçların sağlanarak yaşamsal risk taşıyan Covid-19 hastalarının etkili tedavilerinin yapılması gereklidir. Son olarak 65 yaş üzeri herkese, KOAH, kanser, kalp-böbrek hastalığı, inme ya da diyabet gibi bir kronik hastalığa sahip olanlara ve sağlık çalışanı, kolluk kuvveti ya da itfaiye çalışanları gibi kritik toplumsal hizmet sunan gruplara aile hekimleri aracılığıyla Covid-19 ve grip aşılarının ücretsiz olarak sağlanması zorunludur."