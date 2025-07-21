Kahvaltıların Vazgeçilmezi Peynirde Şoke Eden Tehlike: Üretilirken Bulaşıyor...

Bilim insanları, peynirde yüksek miktarda mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Özellikle olgunlaşmış peynirlerde litre başına bin 800'ü aşkın plastik parçasına rastlandı. Uzmanlar, bu bulguların insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguluyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Kahvaltıların Vazgeçilmezi Peynirde Şoke Eden Tehlike: Üretilirken Bulaşıyor...
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Dünyada en çok tüketilen gıdalardan biri olan peynir, bu kez olumsuz bir araştırmayla gündeme geldi. University College Dublin ile Padova Üniversitesi tarafından yürütülen ve npj Science of Food dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, peynirin mikroplastiklerle dolu olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle olgunlaşmış peynirler, kilogram başına ortalama 1.857 mikroplastik parçası içeriyor. Taze peynirlerde ise bu sayı 1.280'e kadar çıkıyor.

Kahvaltıların Vazgeçilmezi Peynirde Şoke Eden Tehlike: Üretilirken Bulaşıyor... - Resim : 1

SADECE PEYNİR DEĞİL...

Mikroplastiklerin peynire; üretim sürecinde kullanılan ekipman, plastik ambalajlar, sentetik tekstil ürünleri ve hatta havadaki lifler aracılığıyla bulaştığı tahmin ediliyor. Üstelik sadece peynir değil; süt, yoğurt, tereyağı ve diğer süt ürünlerinde de mikroplastik izlerine daha önceki araştırmalarda rastlanmıştı. Örneğin, süt litre başına ortalama 350 mikroplastik parçası içeriyor.

TOKSİK KİMYASAL TEHLİKESİ

Uzmanlar, bu mikro parçacıkların büyük bir kısmının vücuttaki zarları geçebilecek kadar küçük olduğunu ve toksik kimyasallar içerebileceğini belirtiyor. Kemirgenler üzerinde yapılan deneylerde, bu maddelerin karaciğer, bağırsak ve üreme sistemine zarar verdiği gözlemlendi. İnsanlarda ise kardiyovasküler hastalıklar ve bağırsak kanseriyle olası bağlantılar araştırılmaya devam ediyor.

Kahvaltıların Vazgeçilmezi Peynirde Şoke Eden Tehlike: Üretilirken Bulaşıyor... - Resim : 2

Bilim insanları, özellikle süt ve süt ürünleri gibi temel besinlerdeki mikroplastik seviyelerinin düzenli şekilde incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Gıda güvenliği açısından üretim zincirinin her aşamasında mikroplastik bulaşma riskine karşı önlem alınmasının hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

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