İlginç Araştırma: Evli Erkekler Daha Sağlıklı, Kadınlarda Durum Tam Tersi...

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre evli erkekler, bekar erkeklere göre daha sağlıklı yaşlanıyor. Bekar kadınlar ise evli, eşlerini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlanıyor.

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İlginç Araştırma: Evli Erkekler Daha Sağlıklı, Kadınlarda Durum Tam Tersi...

Kanada'daki Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen 3 yıllık çalışmada, yaşları 60 ve üzerinde 7 bin 600 Kanada vatandaşının yaşlanma süreçlerine ilişkin bulgular incelendi.

Araştırmacılar, inceleme sonucunda, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla 2 kat daha iyi yaşlandığını tespit etti. Evliliğin kadınlar üzerindeki etkisinin aynı olmadığı sonucuna ulaşan araştırmacılar bekar kadınların, evli, eşlerini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlandığını ortaya koydu.

İdeal yaşlanmayı "günlük aktiviteleri engelleyen ciddi fiziksel, bilişsel, zihinsel ya da duygusal durumlardan uzak durmak" olarak tanımlayan araştırmacılar, "yüksek düzeyde mutluluğun, fiziksel ve zihinsel sağlığın" yaşlanma üzerinde olumlu etkisi olduğunu kaydetti.

Araştırmacılardan Toronto Üniversitesi Profesörü David Burnes, "Evli insanlar birbirlerini sigarayı bırakmak ya da düzenli egzersiz yapmak gibi sağlıklı davranışları benimsemeye ya da sürdürmeye teşvik ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma, International Social Work dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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