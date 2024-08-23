Ankara'daki İddiaların Ardından Kritik Açıklama: Maymun Çiçeği Tanısı Konulmuş Hasta Var Mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara'da iki farklı hastanede 4 kişinin Maymun Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığı iddiası ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Memişoğlu, Türkiye için endişe verecek bir durum olmadığını belirterek, "Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

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Ankara'daki İddiaların Ardından Kritik Açıklama: Maymun Çiçeği Tanısı Konulmuş Hasta Var Mı?

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde bir, Bilkent Şehir Hastanesi'nde ise üç kişinin Maymun Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığına yönelik iddialar ülke gündemini sarsmıştı. İddiaların ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama gelmişti. Bir açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Memişoğlu, "Şu ana kadar tanısı koyulmuş bir hastamız yok" dedi.

'İTİBAR ETMEYİN'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, Maymun Çiçeği hastalığına ilişkin resmi makamlardan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye için korkulacak bir durum olmadığını aktaran Bakan Memişoğlu şöyle konuştu:

"Özellikle son zamanlarda gündeme gelen bu maymun çiçeğiyle ilgili de herkes bir beklenti içinde. Herkes her gün her dakika bir haber içinde ama biz nasıl Kovid-19'da sağlık sistemimizin ve çalışanlarımızın başarısını test ettiysek, emin olun her türlü salgında, hastalıkta, sağlıkla ilgili sorunu çözebilecek hem insan gücüne hem sağlık altyapısına sahibiz. Biz insanların panikle, korkuyla değil, önden tedbir ve planlamayla, hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Daha salgın gelmeden veya belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Özellikle toplumumuz da bizlerin, yani resmi makamların söylediklerine itibar etmeliler. Her türlü hazırlığı yaptığımızı, maymun çiçeği de olsa başka salgınlar da olsa bunların üstesinden gelebileceğimizi bilmelerini istiyorum."

HİJYEN UYARISI

Kişisel temizliğin önemini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"En önemli şey, her türlü salgında esasen kişisel tedbir, temizlik, hijyen. Aynı zamanda bizler de hem hudut kapılarımızda hem içeride her türlü testi yapabilecek, gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahibiz. Onun için tedirgin olmalarını, korkmalarını, paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun biz her gün, her saniye bununla ilgili alarm halindeyiz ancak şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum."

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