Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' Açıklaması: 6 Kişide Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık Türkiye'de 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' Açıklaması: 6 Kişide Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır.

Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü, ilk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesi'nde görüntülenmiştir. Büyük İskender'in bu virüs sebebi ile hayatını kaybettiği de söylentiler arasındadır.

BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Batı Nil virüsünün belirtileri arasında birçok semptom bulunuyor.

  • Ateş,
  • Halsizlik,
  • Bulantı,
  • Kusma,
  • Baş ağrısı,
  • Kas ağrısı

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Batı Nil Virüsü için herhangi bir tedavi kesinliği olmasa da uzmanlar sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiyesinde bulunuyor.

Etiketler
Sağlık Bakanlığı Sivrisinek
Son Güncelleme:
ATM'de Yapmanız Gereken Ayar! Yapmadan Asla Kart Sokmayın ATM'de Yapmanız Gereken Ayar! Yapmadan Asla Kart Sokmayın
Zayıflamak İsterken Canından Oldu! Doktordan, 'Mide Dönebiliyor' Savunması Zayıflamak İsterken Canından Oldu! Doktordan, 'Mide Dönebiliyor' Savunması
Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Maymun Çiçeği' Uyarısı: 'Aynı Kovid’de Olduğu Gibi Olacak' Uzmandan 'Maymun Çiçeği' Uyarısı
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı
Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!