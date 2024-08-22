Kars’taki 'Topuk Kanı' Tartışmaları! Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Kars'ta yeni doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını istemeyen çift, olayı yargıda taşıdı. Bunun üzerine başvuruyu değerlendiren Kars Aile Mahkemesi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘’topuk kanı’’ talebini reddetti. Yaşanan sürecin ardından Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Yenidoğan Tarama Programı'nın aynı şekilde devam edeceğini de aktardı.

Son Güncelleme:
Kars’taki 'Topuk Kanı' Tartışmaları! Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Kars’ta bir çiftin 19.07.2024 tarihinde doğan kız bebeklerinden “topuk kanı’’ alınmak istendi. Ancak aile, bütün ikna çabalarına rağmen bebeklerinin topuğundan kan alınmasına izin vermedi.

YARGIYA TAŞINDI

Bunun üzerine Kars İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyu yargıya taşıdı. Sağlık Müdürlüğü, ilgili mahkemeye yaptığı başvuruda oluşabilecek zeka geriliği ve beyin hasarlarının önlenmesi adına topuk kanı alınmasının önemine vurgu yaparak çocuğun korunmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

'TOPUK KANI' TALEBİNE RET

Başvuruyu değerlendiren Kars Aile Mahkemesinin hakimi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘’topuk kanı’’ talebini reddetti. Davaya bakan hakim, anne ve babanın topuk kanı vermeme gibi bir özgürlüğe sahip oldukları yönünde görüş belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20 Ağustos 2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' Açıklaması: 6 Kişide Tespit EdildiSağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' Açıklaması: 6 Kişide Tespit EdildiSağlık

Kaynak: İHA

Etiketler
Sağlık Bakanlığı
Son Güncelleme:
Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış
Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Maymun Çiçeği' Uyarısı: 'Aynı Kovid’de Olduğu Gibi Olacak' Uzmandan 'Maymun Çiçeği' Uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' Açıklaması: 6 Kişide Tespit Edildi Şimde de 'Batı Nil Virüsü' Alarmı!
Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı
Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı
Dünyanın En Zengin 30 İnsanından Biriydi: Turkcell'in eski Sahibi Karamehmet Dirildi, 2 Sipariş Verdi! Dünyanın En Zengin 30 İnsanı İçindeydi: Turkcell'in eski Sahibi Karamehmet Dirildi, 2 Sipariş Verdi
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama