Gıda Mühendisleri Odası'ndan bayram öncesi kritik uyarı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Gıda Güvenliği Komisyonu bayram öncesi yaptığı açıklama ile özellikle şeker kullanılan ürünlere ilişkin uyarıda bulundu.

Ekonomik nedenlerle hem tüketicinin hem de üreticinin düşük kaliteli ürünlere yöneldiği hatırlatılan açıklamada "İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortam, alım gücünün düşmesi ve geçim mücadelesi yurttaşların daha düşük kalitede gıdalara, bayramlarda şekerlemelere yönelmesine neden olmaktadır. Bazı gıda üreticileri de aynı sebeplerden ötürü mevcut hammaddeyi aşağı kademe kalitedeki hammaddelerle değiştirmekte ve katkı maddesi girdilerini artırmaktadır" denildi.

Açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı'na da bir çağrı yapılarak "Taklit-Tağşiş Listesi’ni yurttaşlarla paylaşmaya davet edildi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bayramda Şeker-Çikolata-Tatlı Alışverişine Dikkat Edin!

İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortam, alım gücünün düşmesi ve geçim mücadelesi

yurttaşların daha düşük kalitede gıdalara, bayramlarda şekerlemelere yönelmesine

neden olmaktadır. Bazı gıda üreticileri de aynı sebeplerden ötürü mevcut hammaddeyi

aşağı kademe kalitedeki hammaddelerle değiştirmekte ve katkı maddesi girdilerini

artırmaktadır.

Bir kısım gıda üreticileri ve merdivenaltı kaçak gıda üreten kişiler de taklit-tağşişe

başvurmakta ve bu ürünler piyasada kontrolsüzce dolaşmaktadır. İçinde bulunduğumuz

bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıllardır Taklit-Tağşiş Listesi

yayınlanmamasına rağmen taklit-tağşiş yapılan gıda sayısında belirgin bir artış olma

olasılığı oldukça yüksektir.

Bu olasılığın gerçeğe dönüştüğü de zaman zaman yurtdışından yapılan bildirimlerle

kanıtlanmaktadır. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı’nı görevini yapmaya,

sorumluluklarını yerine getirmeye ve Taklit-Tağşiş Listesi’ni yurttaşlarla paylaşmaya davet

ediyoruz. Gıda mühendisi ve gıda biliminin referans alınarak üretimi gerçekleştirilen gıda

ürünlerinin tüketimi yurttaşlarımızın sağlığı açısından önem taşımaktadır.

Bayramda ve sonrasında gıda alışverişi yaparken ambalajsız bir biçimde, gıda saklama ve

depolamaya uygun olmayan koşullarda satışı gerçekleştirilen ürünlerin fiziksel, kimyasal,

biyolojik, radyoaktif riskler barındırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu risklerin

yanı sıra alerjen, taklit-tağşiş, sabotaj riskinin olduğu da unutulmamalıdır. Gıda

mühendisi ve gıda biliminin referans alındığı yerlerde izlenebilirliğin sağlandığı, gıda

analizlerinin yaptırıldığı, yurttaşın bilgilendirildiği, herhangi bir durumda muhatabın

olduğu bilinmelidir.

Her gıda ürününde olduğu gibi satın alınan ürününü üreten gıda işletmesinin Tarım ve

Orman Bakanlığı`na kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için gıda ürünün

etiketinde üretici firmanın adı veya ticari ünvanı ve adresiyle TR-XX-K-XXXXX formatında

bir kayıt numarası olup olmadığı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)`den kontrol

edilmelidir.

Şekerleme ürünlerinde kullanılan renklendiriciler yapay ve doğal olarak iki gruba

ayrılmaktadır. Yapay renklendirici kullanımı dünya ülkelerinin gıda mevzuatlarında yer

almakta olup bu izin kullanım limitleri ile sınırlandırılmıştır. Etiket üzerinde

renklendiriciyle ilgili sağlık uyarısı olup olmadığı özellikle çocuklar için kontrol edilmelidir.

Çikolata ve kokolin ayrımına da dikkat edilmelidir. Çikolatada hammadde olarak kakao ve

kakao yağı kullanılırken, kokolinde kakao tozu ve bitkisel yağ çeşitleri kullanılmaktadır.

Tatlı şerbetleri pancar şekerinden ve mısırdan elde edilen şuruplardan

hazırlanabilmektedir. Açıkta satılan şekerleme ürünleri ve tatlıların etiket bilgileri tezgahta

mutlaka yer almalı ve satın alınırken etiket mutlaka kontrol edilmelidir. Bu ürünlerin

analizinin gıda mühendisleri tarafından akredite gıda analizleriyle gerçekleştirildiği ve

ürün içeriğinde yer alan bileşenlerin akredite laboratuvar analizlerinin dışında tespit

edilmesinin mümkün olmadığı bilinmelidir.

Öte yandan ürün adıyla içerik bilgisinin eşleştirilmesi önem taşımaktadır. Örneğin

ambalajının üzerinde fıstıklı yazan şekerli ürünün antep fıstıklı mı yer fıstıklı mı olduğu

içindekiler kısmı kontrol edilerek tespit edilmelidir. Gıda ürününün etiketinin

okunmasında zorluk yaşanması durumunda satın alınacak yerdeki personelden destek

istenmelidir. Fiyat konusunda avantaj sağlamaya çalışan bir gıda işletmesinin ürün adıyla

uyuşmayan içeriğe sahip şekerli ürünü satışa sunabileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca gıda

ürününün ön yüzünde vurgu yapılarak ya da görselle belirtilen hammaddenin oranı da

yüzde (%) olarak etikette yer almalıdır.

Sütlü tatlılar en yüksek +4-6 0C'de muhafaza edilmelidir. Bu ürünlerin satışının yapıldığı

dolapların kapaklarının tamamen kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Ürünler satın

alındıktan sonra evlerimizdeki buzdolabına koyulana kadar soğuk zincirin kırılmamasına

özen gösterilmeli ve ürün raf ömrü içerisinde tüketilmelidir.

Şeker, lokum ve çikolata ürünlerinde alerjen bulunabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Yine

etiket okuma alışkanlığımız bu konuda devreye giriyor. Kuruyemiş, süt ürünleri veya soya

ürünlerine alerjisi/alerjen in toleransı bulunan kişilerin etikette yer alan alerjen uyarılarına

dikkat etmesi gerekmektedir.

Gıda biliminin ışığında sevdiklerinizle beraber mutlu bayramlar dileriz."