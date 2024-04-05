Sabahları aç karnına 1 kaşık yiyende o sorundan eser kalmıyor. Tahinin içerisine birkaç damla damlatmanız yeterli. Tahin limon karışımının faydaları nelerdir?

Sabahları aç karnına tahin ve limon karışımı yemenin inanılmaz faydaları ortaya çıktı. Her sabah düzenli olarak tahin ve limon yediğinizde tüm o problemlerinizden kısa sürede kurtulduğunuzu görebileceksiniz.

Tahin ve limon ayrı ayrı sağlığa son derece faydalı gıdalardan bir tanesi olurken bu iki eşsiz gıdanın bir araya gelmesi harika sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Vücuttaki zehri dışarı atma noktasında başarılı olan tahin ile C vitamini deposu limonun uygun ölçüde karıştırılarak tüketilmesi sağlıklı ve kaliteli yaşamınızın en büyük sırrı olacaktır. İşte tahin ve limon karışımının mucizevi faydaları...

TAHİN VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Tahin içerisinde bulunan demir bileşeni sayesinde kan yapma özelliğine sahiptir. Limon ile birlikte tüketilmesi demirin vücuda çok daha etkili şekilde tutulmasına yardımcı olmaktadır. Tahin ve limon karışımının düzenli olarak tüketilmesi kansızlığa iyi gelir.

Tahin ve limon antioksidan açısından son derece güçlü kaynaklardan bir tanesidir. Tahin ve limon karışımının birlikte tüketilmesi vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser oluşumunu engellemektedir.

Sabahları aç karnına tüketilen tahin ve limon karışımı günlük olarak enerji seviyesinin yükselmesini sağlarken, günlük aktiviteler için vücuda destek sağlamaktadır.

Limonun asidik yapısı, tahinin besleyici özellikleri vücutta bulunan tüm toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olmaktadır.

TAHİN LİMON KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

1 yemek kaşığı tahin (Tercihen kavrulmamış)

3 damla limon suyu

Yukarıda yer alan malzemeleri uygun bir kasenin içerisinde güzelce karıştıralım. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra sabahları 1 kaşık olacak şekilde güzelce yiyelim.

Tahin ve limon kürü genel sağlığa da son derece iyi gelmektedir. Günlük yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan bu ikili enerji seviyesinin yükselmesini de sağlamaktadır.