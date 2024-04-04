Bakan Koca duyurdu! Sınav sonuçları yarın açıklanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu.

Bakan Koca duyurdu! Sınav sonuçları yarın açıklanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçları yarın, 5 Nisan Cuma günü, saat 10.00'da açıklanıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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