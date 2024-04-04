Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgası: 5 zanlı tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında, 31 Mart’ta mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan ve Emin Çelik’in öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 17'si güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA