Bozcaada trafiğine "bayram tatili" ayarı: Kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişi yasaklandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine, Ramazan Bayramı ve devamındaki hafta sonunda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişleri yasaklandı. Ayrıca otobüs ve midibüslere de kısıtlama getirildi.

Bozcaada trafiğine "bayram tatili" ayarı: Kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişi yasaklandı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, İl Trafik Komisyonunun, Geyikli-Bozcaada feribot hattında 10 Nisan Çarşamba gününden 14 Nisan Pazar gününe kadar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı kararlar aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu tarihlerde adaya kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişinin yasaklandığı ifade edildi.

Emeklilere çifte bayram müjdesi o bankadan geldi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamlarıEmeklilere çifte bayram müjdesi o bankadan geldi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamlarıEkonomi

Etiketler
Bozcaada Ramazan Bayramı Trafik
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor
Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih Show TV'nin en sevilen dizisiydi; Ekran vedası yapacağı tarih
İstanbul Barosu'ndan avukatlara şiddet uygulayan polislere tepki: Hak ettikleri cezayı almalılar İstanbul Barosu'ndan avukatlara şiddet uygulayan polislere tepki: Hak ettikleri cezayı almalılar
ÇOK OKUNANLAR
Düşüş başladı, uzmanı açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
Emekli promosyonuna zam: Tutar 18 bin TL'ye yükseltildi Emekli promosyonuna zam
1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi: Seçim yenilenecek 1 oy farkla kaybeden AKP itiraz etti, ilçe seçim kurulu karar verdi
CHP'li Sercan Okur mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü Mazbatasını aldı, makam odasının kapısını söktü
Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu