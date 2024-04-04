İstanbul Barosu'ndan avukatlara şiddet uygulayan polislere tepki: Hak ettikleri cezayı almalılar

İstanbul Barosu, avukatların İstanbul Adliyesi önünde polis zoruyla basın açıklaması yapmasının engellenmesine tepki gösterdi.

İstanbul Barosu'ndan avukatlara şiddet uygulayan polislere tepki: Hak ettikleri cezayı almalılar

Mazbatanın büyük bir oy farkıyla DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'a verileceği haberleri üzerine dün avukatlar İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak istemiş, ancak Kağıthane Kaymakamlığı'nın açıklamayla ilgili yasak kararı verdiği öne sürülerek polis müdahalesi ile karşı karşıya kalmışlardı.

Bir avukat fenalaşmış, gözaltına alınan 14 avukat bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Avukatların İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmasının polis zoruyla engellenmesine İstanbul Barosu tepki gösterdi.

'Meslektaşlarımız Kabulü Mümkün Olmayan Şekilde Şiddete Uğradı'

İstanbul Barosu bugün yaptığı açıklamada görevli polis memurlarının ve güvenlik görevlilierinin görevden el çektirilmeleri konusunda adli ve idari makamları göreve davet ederek şunlara yer verdi:

"3 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Adliyesi'nin önünde Van İl Seçim Kurulu kararına karşı basın açıklaması yapmak isteyen meslektaşlarımız adliye güvenlik personeli ve çevik kuvvet tarafından ablukaya alınmış ve kabulü mümkün olmayan şekilde şiddete ve baskıya uğramıştır.

Olay yerine Avukat Hakları Merkezi avukatımız ve baromuzun diğer birimlerinde çalışan avukatlarımız gitmiştir. Çağlayan Adliyesi'ne Baro Başkanımız Filiz Saraç, Başkan Yardımcımız Ali Gürbüz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bahar Güldaş, Gülderen Zerrin Kavak Yıldırım Başsavcı ile görüşme gerçekleştirmiştir. Akabinde meslektaşlarımız serbest bırakılmışlardır. Yargının kurucu unsuru olan avukatların iş yeri olan adliyede baskıya ve kuşatmaya uğraması kabul edilemezdir. Avukatlara karşı şiddet uygulayan polis memurlarına ve güvenlik görevlilerine yönelik etkin bir soruşturma yürütülmesini, polis memurlarının ve güvenlik görevlilerinin hak ettiği cezayı alması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve olayın failleri olan memurların görevden el çektirilmeleri konusunda adli ve idari makamları göreve davet ediyoruz. Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kötü muamele ve şiddete teslim olmayacağımızı kamuoyuna duyururuz"

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