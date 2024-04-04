Dilencilerin üzerinden çıkan paralar şoke etti: Saymakla bitmedi

Bilecik'te Ramazan ayını fırsat bilen dilencilere zabıta geçit vermezken 2 kadının üzerinden çıkan para saymakla bitmedi.

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi. İl genelinde 5 farklı ekip kentin işlek yerlerinde dilenci avına çıkarken eski otogarda 2 kadın dilenci yakalandı. Bursa'nın İznik ilçesinden geldiği öğrenilen Canan D. ve Serap A. adlı kadınların üzerinden yaklaşık 5 bin TL çıktı. Para tutanak ile teslim alınırken iki dilenciye Kabahatler Kanunu'na göre bin 954'er lira para cezası yazıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Amiri Özgür Özmen vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kent genelinde ‘Dilencilik Meslek Olmasın’ sloganıyla yapmış olduğumuz denetimlerde ramazan ayını fırsat bilerek şehrin dışından gelen vatandaşlarımızın duygularını istismar eden dilencilere karşı yapmış olduğumuz mücadelemiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın duygu sömürüsü yaparak para isteyen şahıslara para vermemeleri konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu şekilde para isteyenleri ALO 112 üzerinden 155 ve 153 telefon hatlarından şikayette bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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