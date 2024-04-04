AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Erdoğan, şehit olan Çullu’nun ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı diledi.

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