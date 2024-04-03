Emeklilere çifte bayram müjdesi o bankadan geldi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları

Milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan bir tanesi şüphesiz emekli promosyon rakamları...

En yüksek emekli promosyon rakamını veren bankayı tercih etmek isteyen emeklilerin radarında olan bankalar da geçtiğimiz yıldan bu yana adeta birbirleriyle yarış içerisine girmişti.

Yerel seçimden evvel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Kamu bankalarının emekli promosyon rakamlarında artışa gidildiği öğrenilmişti.

Bu haberden kısa bir süre sonra da bir hamle özel bankalardan geldi. Özel banakalarda emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu...

Hemen her banka her ay olmak koşuluyla emekli promosyon kampanyalarını resmi web siteleri üzerinden duyururken, İş Bankası Nisan 2024 emekli promosyon rakamını paylaştı. İşte Türkiye İş Bankası'nın güncel emekli promosyon rakamları...

TÜRKİYE İŞ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL



10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL



15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL



20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

2024 Emekli Promosyon Ödeme Detayları

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.