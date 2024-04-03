Enflasyon verileri açıklanır açıklanmaz paylaştı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Öngörülerimiz doğrultusunda...'

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında enflasyonun öngörüleri doğrultusunda gerilediğini söyledi.

Son Güncelleme:
Enflasyon verileri açıklanır açıklanmaz paylaştı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Öngörülerimiz doğrultusunda...'

TÜİK’in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Şimşek açıklamasında, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir” dedi.

TÜİK mart ayının enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon 68,50 oldu!TÜİK mart ayının enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon 68,50 oldu!Ekonomi

Sosyal medya paylaşımında aylık enflasyonun öngörüleri doğrultusunda mart ayında gerilediğine dikkat çeken Şimşek, "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir” diye yazdı.

Şimşek ayrıca şunları yazdı:

"Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız.”

TÜİK'İN AÇIKLAMASI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon mart ayında aylık yüzde 3,16 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise 68,50 oldu.

Etiketler
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Enflasyon TÜİK
Son Güncelleme:
ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor
TÜİK mart ayının enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon 68,50 oldu! TÜİK mart ayının enflasyon verilerini açıkladı!
Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti" "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti"
Eskişehir'de deprem! AFAD paylaştı! Eskişehir'de deprem! AFAD paylaştı!
Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı: Kente giriş-çıkışa da izin verilmeyecek Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı
CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış
Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim