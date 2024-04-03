Enflasyon verileri açıklanır açıklanmaz paylaştı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 'Öngörülerimiz doğrultusunda...'

TÜİK’in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Şimşek açıklamasında, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir” dedi.

Sosyal medya paylaşımında aylık enflasyonun öngörüleri doğrultusunda mart ayında gerilediğine dikkat çeken Şimşek, "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir” diye yazdı.

Şimşek ayrıca şunları yazdı:

"Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız.”

Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.



Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.



Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2024

TÜİK'İN AÇIKLAMASI

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon mart ayında aylık yüzde 3,16 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise 68,50 oldu.