ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %124,63 olarak gerçekleşti.

ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %124,63 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'UN AYLIK ENFLASYONU BELLİ OLDU

1 Nisan'da açıklanan İTO verilerine göre, İstanbul'da mart ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise 3,78 arttı. Yıllık bazda değişim ise, perakendede yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 oldu. Böylelikle aylık enflasyon serisi 57 aya yükseldi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.

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