İzmir'de "MAHZEN-24" operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İçişleri bakanı Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı örgüte yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandığı belirtildi.

İzmir'de "MAHZEN-24" operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama, Silahlı tehdit, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motora el konuldu.

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