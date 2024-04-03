Seçim sonrası Mansur Yavaş'tan ilk röportaj: Bu farkı bekliyordum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) yeniden kazanan Mansur Yavaş, sonucu beklediğini belirterek, "Bazı anketlerde yüzde 65 çıktığını da duyuyorduk" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in sorularını yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeciliğin dökülen asfalt, kaldırım olmadığını kaydetti.

Mansur Yavaş röportajından satır başları şu şekilde:

- Tarihsel bir oyla seçimi kazandınız neler söyleyeceksiniz?

Mansur Yavaş: Bir şeyler anlatmaya çalıştık beş yıl boyunca. Rakiplerime belediyeciliğin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Belediyeciliği sadece dökülen asfalt, kaldırım veya belediyelerin buna harcanan paralarıyla ölçüyorlardı. Belediyeciliğin bunlarla bir alakası olmadığını anlattım. Bu işleri eskiden karayolları yapıyordu. Veya fen işleri zaten yapıyor. Belediye başkanına burada ihtiyaç yok gerçekten.

Ben bir de anlamam. Beypazarı’nda ilk seçildiğimde sıcak asfalt, soğuk aslfalt konusunu bilmezdim mesela. Nereden bileyim, mesleğim değil. Bunları zaten teknik ekipler hazırlıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda kavşak mı yapılacak, çözümleri neyse hazırlıyorlar. Bana da sadece bunu yapacağız, ihaleye çıkalım mı diyorlar. Mali hizmetlere soruyorum, uygunsa çıkıyoruz. Bu belediyecilik değil.

- Sorunları büyük yeni ilçeler geldi, büyükşehirin dokunuşlarına ihtiyaç var mı?

Mansur Yavaş: Var. Şöyle, Ovacık Metrosu için bir plan değişikliği lazım Keçiören reddediyor. Sanki benim işim gibi zannediyor. Halbuki Keçiören halkı yararlanacak. Akyurt Belediyesi’nden kesimhane için yer istedik, vermedi. Bunlar ortadan kalkacak. İşbirliği olduğu için eksikleri daha çabuk giderebileceğiz. İmarla ilgili aynı şekilde sorunlar var.

Onların engel olduğu, yazması gereken yazıyı vermiyor, tahsis yapmıyor. Bunlar ortadan kalkacak. Daha süratli hareket edebileceğimize inanıyorum. Başkanların tutumu sanki büyükşehir düşman kuvvet, böyle baktılar. Gelen yazılarda tavırlar böyleydi. Kaybettiğimiz sekiz ilçe belediye başkanına çağrıda bulunuyorum: Belediye meclisinde de aynı şeyi söyleyeceğim.

El ele tutuşalım, eksikleri beraber giderelim. Yapmazsanız da siz bilirsiniz. Ben daha önce teklifi yaptım, kabul etmediler. Etmeyenlerin hepsi gitti. Onlara söylemiştim, sizi halka şikâyet edeceğim diye, elimden tutmadı diye. Onun da karşılığı oldu açıkçası.

- Yüzde 60’lık sonucu bekliyor muydunuz?

Mansur Yavaş: Eylül-ekim aylarında yaptırdığımız anketlerde yüzde 61 çıktı. Bazı anketlerde 65 çıktı. Zaten ilçe anketleri de yaptırdım. Tabii arkadaşları ikna etmek zor oldu. Hemen hepsinde yüzde 50’nin üzerinde çıkıyordum. İkna ettiklerimizi kazandık, ikna edemediklerimizi kaybettik. Aslında kaybedilenlerin hepsi kazanılabilirdi.