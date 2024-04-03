Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam

1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi yıllık yüzde 65 zamlandı. Bir önceki tarifeye göre artış yüzde 28'e yaklaştı.

Yeni ücret tarifesine göre yurtiçi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi. Hat devir ücretlerinden 59.83 TL, İsim, Unvan değişikliğinden 40.86 TL, Numara değişikliği hizmetlerinden ise 136.52 TL alınacak.

SIM kartlarının değişikliğinde, garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek SIM kartlardan ise 136.52 TL ücret alınacak.

Faturalarında ayrıntılı görüşme ücretlerini de görmek isteyen kullanıcılar, faturalarla beraber gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş ödeyecek. SMS ücretleri yurtiçi için 2 lira 23 kuruş, yurtdışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruş oldu. Mobil Azami Ücret tarifesi, 1 Nisan ve 1 Ekim olmak üzere yılda iki kez güncelleniyor. Mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, bu tarifede belirlenen ücretlerden daha yüksek bir ücret talep edemiyor.

YURT DIŞINDAN GELENE 180 GÜN SÜRE

Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlar, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilecek.