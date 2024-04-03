TÜİK mart ayının enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon 68,50 oldu!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, enflasyon mart ayında 3,16 oldu. Yıllık enflasyon ise 68,50 olarak açıklandı.

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TÜİK mart ayının enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık enflasyon 68,50 oldu!

TÜİK, mart ayının enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon mart ayında aylık yüzde 3,16 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise 68,50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,5, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,28 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,16, Yİ-ÜFE yüzde 3,29 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,5 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 11,59, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 51,47 arttı.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla, nisan ayı kira artış oranı da belli oldu.

Nisan ayı kira artış oranı yüzde 57,50 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi nisan ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 57,50 olarak uygulayacak.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan konut kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırıldı.

Yüzde 25’lik zam sınırı konutlarda uygulanmaya devam edecek.

ENAG NE DEMİŞTİ?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %5,68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %124,63 olarak gerçekleşti.

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