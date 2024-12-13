Bilim İnsanlarından Yeni Keşif: Kalbin 'Mini Beyni'

Karolinska Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, kalbin otonom bir sinir sistemiyle çalıştığını ve bunun çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu keşfetti.

TIPTA YENİ UMUTLAR

Çalışmayı yöneten Karolinska Enstitüsü Sinir Bilim Bölümü'nden Konstantinos Ampatzis, bu sinir sisteminin detaylı analizinin, aritmi gibi kalp hastalıklarına yönelik yenilikçi tedavilerin önünü açabileceğini söyledi. Ampatzis, “Kalbin bu kadar karmaşık bir sinir ağına sahip olduğunu görünce çok şaşırdık. Bu sistemi anlamak, kalp hastalıkları konusunda devrim yaratabilir” dedi.

GİZEMLİ SİNİR SİSTEMİ

Araştırmada zebra balığı modeli kullanıldığını ifade eden uzmanlar, bu balık türünün, kalp atış hızı ve fonksiyonlarında insan kalbine benzer özellikler gösterdiğini kaydetti. Zebra balığının, tek hücreli RNA dizilimi, elektrofizyoloji ve anatomik çalışmalarla kalpteki nöronların yapısı, organizasyonu ve işlevinin detaylı şekilde haritalandığı da belirtildi.

BEYİN VE KALP ETKİLEŞİMİ

Konstantinos Ampatzis, araştırmanın bir sonraki aşamasında, kalbin sinir ağının stres, egzersiz veya hastalık gibi durumlarda nasıl çalıştığını ve beynin bu süreçteki rolünü inceleyeceklerini bildirdi. Ampatzis, kalp nöronlarındaki bozulmaların çeşitli rahatsızlıklara nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için çalışmaların sürdüğünü de söyledi.

Kaynak: DHA