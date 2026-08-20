Bakan Memişoğlu Sağlık Çalışanlarına Müjdeyi Duyurdu! 24 Saat Hizmet Verecek Kreşler Geliyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Teknik Analiz Toplantısı’na katılmak üzere Burdur’a geldi. Burdur'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ kapsamında Türkiye’nin 78’inci ili olan Burdur’u ziyaret ettiklerini ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KREŞ VE ANAOKULU MÜJDESİ

Sağlık çalışanlarının sayısının 1,5 milyonu aştığını belirten Bakan Memişoğlu, özellikle hastanelerde kreş ve anaokulu hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ından fazlasının kadın olduğunu belirten Memişoğlu, çalışanların çocuklarını güvenli şekilde hastanelerde bırakabilmelerinin önemine dikkati çekti.

24 SAAT HİZMET VERECEK

Memişoğlu, “Büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusuyla bir yapılanmaya girip, onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz" dedi.

'TOPLUM SAĞLIKLI OLURSA TÜRKİYE SAĞLIKLI OLUR'

Toplum sağlığının korunmasına yönelik mesajlar da veren Memişoğlu, hareketli yaşam, sağlıklı beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durulması çağrısında bulunarak, "Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur. Sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı dediğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA