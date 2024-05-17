Bakan duyurdu: 4 ilacı artık aile hekimi de yazabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.

Işıkhan, Ankara'da "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşamada, Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemelerine değinen Işıkhan, yaklaşık bir yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağladıklarını söyledi.

Işıkhan ayrıca, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini açıkladı.

Kaynak: AA