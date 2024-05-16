Elektronik sigara içen kadının ciğerlerinden şiddetli patlama sesi duyuldu...

4 yıl boyunca elektronik sigara kullanan kadın zatürre oldu ve ciğerlerinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Elektronik sigara içen kadının ciğerlerinden şiddetli patlama sesi duyuldu...

ABD’de Hannah Roth isimli kadın, 4 yıl boyunca elektronik sigara kullandıktan sonra zatürre oldu ve ciğerlerinden şiddetli bir patlama sesi duydu. Ateşi 40 dereceye çıkan Roth, hastaneye kaldırıldı. Röntgenler, 30 yaşındaki Roth'un ciğerlerinin 80 yaşındakininkine benzediğini ortaya çıkardı.

T24’ün aktardığına göre, Roth, "Doktor içeri girdi ve bana röntgenimi gösterdi. Elektronik sigara kullanıp kullanmadığımı sordu. Bu yüzden zatürre oldun dedi. Çantamdaki elektronik sigarayı alıp çöpe attı. Günün her saati içiyordum. Bir anne olarak oldukça korkutucuydu. Bakmam gereken iki çocuğum olduğu için tekrar elektronik sigara kullanamayacağımı biliyorum" dedi.

Roth'un 10 yaşındaki oğlu ise "Annemin ciğerleri kızarmış tavuk gibi patladı" diye konuştu.

Etiketler
ABD Sigara
Filistin destekçisi TV programcısı darp edildi Filistin destekçisi TV programcısı darp edildi
ABD'de Kongre binasında kokain krizi ABD'de Kongre binasında kokain krizi
Kızıl Goncalar'da beklenmedik Demet Evgar gelişmesi! Seyirciler heyecanlandı Kızıl Goncalar'da beklenmedik Demet Evgar gelişmesi! Seyirciler heyecanlandı
Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor Derz arasındaki kirleri çıkaran yöntem! Fayanslara da asla zarar vermiyor
27 yıl önce kaybolan kişi, komşusunun bodrumunda bulundu: Dehşete düşüren 'büyü' iddiası 27 yıl önce kaybolan kişi, komşusunun bodrumunda bulundu
Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi: Satın! Selçuk Geçer, 'bu fırsatı kaçırmayın' dedi
Tarih verildi: İstanbul dahil 60 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 60 il için kuvvetli yağış uyarısı!
"Miras peşinde koşmayacağım" demişti: Gazinocular Kralı Aslan’ın torunu icralık oldu Gazinocular Kralı Aslan’ın torunu icralık oldu
Yerlikaya talimat verdi: Soylu’ya yakın müdüre plaka soruşturması! Soylu’ya yakın müdüre plaka soruşturması!
AKP 'seferberlik' ilan etti, hedef asgari ücret: Açıklamalar ne anlama geliyor? AKP 'seferberlik' ilan etti, hedef asgari ücret!