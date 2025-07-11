Araştırma: Bel Ağrısı İlacı Bunama Riskini Artırıyor Olabilir

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ABD’li araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışmada, bel ağrısı tedavisinde yaygın olarak kullanılan Gabapentin adlı etken maddenin, uzun süre kullanıldığında bunama riskini yüzde 40’a kadar artırabileceği öne sürüldü. “Neurontin” adıyla da bilinen ilaç, ilk olarak 1990’ların başında sinir ağrısı ve epilepsi tedavisi için onaylanmıştı. Ancak Case Western Reserve Üniversitesi’nden uzmanlar, bu ilacı altıdan fazla kez kullanan kişilerde hafif bilişsel bozukluk riskinin yüzde 85 arttığını ortaya koydu.

DEMANS RİSKİ ARTIYOR

Araştırmaya göre, 12 kez veya daha fazla reçete edilen hastalarda demans riski yüzde 40, hafif bilişsel bozukluk (MCI) riski ise yüzde 65 daha fazla. Özellikle 35-49 yaş arası kullanıcıların bu risk grubuna girdiği, 18-34 yaş aralığındaki bireylerde ise herhangi bir artış gözlenmedi. Gabapentin’in, beyindeki aşırı uyarılmış sinir hücrelerini baskılayan GABA (gama-aminobütirik asit) üzerinde etkili olduğu biliniyor.

BEL AĞRISI İÇİN KULLANILIYOR

2004-2024 yılları arasında kronik bel ağrısı nedeniyle bu ilacı kullanan 26 binden fazla kişinin sağlık kayıtları incelendi. Araştırmacılar, gabapentin kullanan bireylerin 10 yıl içinde bunama ya da bilişsel gerileme yaşama olasılıklarının anlamlı şekilde arttığını belirtti. Yine de çalışmanın, ilaçla demans arasında doğrudan nedensel bir bağ kurmadığı ve yalnızca ilişkiyi ortaya koyduğu vurgulandı.

Uzmanlar, gabapentin kullanan hastaların daha az fiziksel aktiviteye sahip olabileceğine ve bu durumun da demans riski üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti. İlacın başka rahatsızlıklar için reçete edildiği vakalarda demansla ilişkisinin görülmediği bildirildi.