7 Ayda 110 Kişi Başvuru Yaptı! Hepsi Tek Bir Şey İstiyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen sigara bırakma kampanyası sürerken 7 ayda 110 kişi başvuru yaptı.

7 Ayda 110 Kişi Başvuru Yaptı! Hepsi Tek Bir Şey İstiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Erdemli ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen sigara bırakma kampanyasının kamu kurumlarında devam ettiği, 7 ayda 110 kişinin sigarayı bırakmak için başvuru yaptığı bildirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu’nun başkanlığında, Sigara Bıraktırma Polikliniği Sorumlu Hekimi Tuba Dilek Ateş’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, ilçede bulunan kamu kurumlarında her ay birim bazında sigara bağımlılığına yönelik farkındalık eğitimleri veriliyor.

SİGARA BIRAKMA SÜRECİNDE İLERLEME

Eğitimlerin ardından sigarayı bırakmak isteyen gönüllü personel, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ’Sigara Bıraktırma Polikliniği’ne yönlendiriliyor. Burada kişiye özel uygulanan tıbbi destek ve danışmanlık hizmetleriyle sigarayı bırakma süreci yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü personeli Adem Coşar ve Erdemli İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız sigarayı bıraktı. Sağlıklı bir yaşama adım atan Coşar ve Yıldız’a, başarı belgeleri Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Loğlaroğlu tarafından takdim edildi.

7 AYDA 110 BAŞVURU

7 ayda 110 kişinin sigarayı bırakmak için başvuru yaptığını belirten Loğlaroğlu, sigaranın bırakılmasının hem bireysel sağlık, hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bu kampanya ile daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İlçe genelinde sürdürülen bu çalışmanın, kamu çalışanları nezdinde örnek teşkil ettiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA

Ne Dana, Ne Kuzu, Ne Tavuk, Ne de Hindi: En Sağlıklı Et Belli Oldu Ne Dana, Ne Kuzu, Ne Tavuk, Ne de Hindi: En Sağlıklı Et Belli Oldu
5 Kanser İlacı SGK Geri Ödeme Kapsamına Alındı: 48 Bin Hasta Faydalanacak 5 Kanser İlacı SGK Geri Ödeme Kapsamına Alındı
Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar Tuvalete Ne Sıklıkla Çıkıyorsunuz? Yeni Araştırmada Kritik Sonuçlar
Organların Yaşı, Ömrü Belirliyor: Genç Kalmak Mümkün mü? Organların Yaşı, Ömrü Belirliyor: Genç Kalmak Mümkün mü?
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket