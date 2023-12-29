Yolda karar değiştirdiler: Metris'e götürülmesi beklenen Furkan Karabay'ı kimseye haber vermeden Silivri'ye götürdüler!

Editörümüz Furkan Karabay, duruşma tutanağı dayanarak yazdığı haber nedeniyle bugün tutuklandı.

Dün Gerçek Gündem ofisi önünde gözaltına alınan Karabay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde saatlerce avukatıyla görüştürülmeden bekletildi. Bu sabah saatlerinde savcılığa sevk edilen Karabay, kelepçeyle adliyeye getirildi.

Kamu görevlisini hedef gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Karabay'a mahkeme salonunda da kelepçe takıldı.

Kararın ardından Karabay'ın bugün Metris Cezaevi'ne teslim edileceği bilgisi avukatlarıyla paylaşıldı. Ancak akşam saatlerinde avukat Enes Ermaner, Karabay'ın Metris'e getirilmeden Marmara Cezaevi'ne götürüldüğünü duyurdu. Ermaner, "Tutuklama kararından sonra savcılık tarafından Metris cezaevine gönderilmesi için müzekkere yazılan @FurkannKarabay, adliyeden yola çıktıktan sonra verilen bir karar ile gazeteci olması nedeniyle bize hiçbir bilgi verilmeden Marmara cezaevine teslim edilmiş" dedi.