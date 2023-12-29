Editörümüz Furkan Karabay'ın tutuklanmasına tepkiler çığ gibi: 'Bilme hakkına ağır bir saldırı'

Editörümüz Furkan Karabay, haberinde bir duruşmada yaşananlara ve duruşma tutanağına yer verdiği için dün gözaltına alınmıştı.

Karabay, bugün tutuklandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Karabay'ın tutuklanmasının ardından siyasetçiler, sendikalar ve gazeteciler karara tepki gösterdi.

DİSK Basın-İş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay, kamuya açık bir duruşma tutanağını haberleştirdiği için tutuklandı. Karabay’ın bıraktığı yerden işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hakikatin üstünü örtemeyeceksiniz. Buradayız! Alışmıyoruz! Çünkü gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

"FURKAN'I SERBEST BIRAKIN"

PE İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik yaparak gerçekleri yazdığı için arkadaşımız Furkan Karabay tutuklandı. Furkan'ı serbest bırakın."

"YARGIDAKİ YOZLAŞMANIN ÜZERİNE GİTMEK YERİNE GAZETECİLERİ TUTUKLUYORLAR"

Furkan Karabay'ın meslektaşlarının tepkileri ise şöyle:

Gazeteci Timur Soykan: Yargıdaki çüŕüme ve yozlaşmanın üzerine gitmek yerine bunu yazan gazetecileri tutukluyorlar. Üstelik sadece herkesin ulaştığı bir duruşma tutanağını yazdığı için Furkan Karabay tutuklandı.

"AĞIR BİR SALDIRI"

Gazeteci Cengiz Erdinç: 2023 yılındayız, alenileşen duruşma tutanağını yayınladığı için gazeteci Furkan Karabay tutuklandı. Bu gazeteciye değil, asıl olarak gazetecinin hizmet ettiği ve Anayasa ile teminat altına alınan toplumun "bilme hakkına" ağır bir saldırı.

Gazeteci İsmail Saymaz: Genç gazeteci Furkan Karabay, yazdığı haberden ötürü yeni yılı cezaevinde geçirecek.

Gazeteci Canan Kaya: Gerçek Gündem muhabiri #FurkanKarabay tutuklandı! Duruşma tutanağını haberleştirdiği, yalnızca haber yaptığı için!

Gazeteci Ahmet Şık: Hakim savcı cüppesinin altına gizleyerek suçlarını gizlemek suçtur. Birileri tutuklanacaksa burada hakim savcı cüppesinin altına gizlenen çeteyi, rüşvet alıp verenlerden başlayarak bir tutuklama furyası gerekiyor.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu: Furkan Karabay 27 yaşında gözüpek, cesur bir gazeteci. Yaptığı bir haber, başka bir şey değil. Bu gazeteciliğin üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi bir süreç oluyor. Bu tutuklama ile gazetecilere şunu söylüyorlar: 'Siz sadece bizim izin verdiğimiz alanda işini yapabilirsiniz, dışına çıkarsanız başınıza gelen bu olur.' Çok üzgünüm. Bu suçlamadan yatarı yok ama tutuklamaktan geri durmadılar. Türkiye'de gazetecilere yönelik saldırganlık artıkça gazetecilerin haber yapma cüreti de artıyor. Bu ilk değil, son olmayacak. Biz gazeteciler olarak birbirimizle dayanışmaya devam edeceğiz.