Terkoğlu'ndan Bakan Tunç'a 'Furkan Karabay' çağrısı: 'Böyle bir tutanak yoktur' diyorsanız benim hakkımda da gereğini yapın

Gazeteci Barış Terkoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bir çağrıda bulunarak, mahkeme tutanağını haberleştirdiği için tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın serbest bırakılmasını istedi.

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Terkoğlu'ndan Bakan Tunç'a 'Furkan Karabay' çağrısı: 'Böyle bir tutanak yoktur' diyorsanız benim hakkımda da gereğini yapın

Editörümüz Furkan Karabay, yaptığı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Furkan Karabay'a emniyette ve savcılıkta sadece yaptığı bir haber ve haberle ilgili sosyal medya paylaşımları soruldu.

Savcılıktaki ifade veren Karabay, ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Geçmişte de yargıdaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları sebebiyle gözaltına alınan Karabay, bu kez bir mahkeme tutanağını haberleştirdiği için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TERKOĞLU: BENİM HAKKIMDA DA GEREĞİNİ YAPSIN

Gazeteci Barış Terkoğlu, Karabay için Adalet Balanı Yılmaz Tunç'a bir çağrıda bulundu.

Terkoğlu, X(eski Twitter) hesabından şunları aktardı:

"Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Aşağıda halen yargıda görev yapan bir savcının başında olduğunuz HSK’ya sunduğu resmi dilekçe var. Anlatan herhangi biri değil… Hrant Dink cinayetinden Dilan Polat dosyasına kadar hepimizin konuştuğu dosyaları soruşturan savcı Gökalp Kökçü. Savcı dilekçesinde, İstanbul Adliyesi’nde görevliyken, FETÖ’den casusluk soruşturmalarına kadar hatırlı isimlerin dosyalarının nasıl kapatıldığını isim ve dosya adı vererek anlatıyor. Sonuç? Bu işler soruşturulup yargı bu kirlerden arındırılacağına, resmi tutanağa dönüşmüş bu ifşaları yazan gazeteciler yargılanıyor. Şu anda da gazeteci Furkan Karabay, aynı meselenin üstüne gittiği, aynı içerikte resmi bir mahkeme tutanağını haberleştirdiği için tutuklamaya sevk edildi. Sebebi belli: Yargıda görev yapan sözde yargı mensupları ellerindeki gücü bu kirin üstünü örtmek için kullanıyor. Bir ülkede namuslular namussuzlar kadar cesur olmalıdır! Ya yönettiğiniz yargı gazetecilerin peşini bırakıp aşağıdaki tutanağın gereğini yapsın. Ya “böyle bir tutanak yoktur” diyorsanız benim hakkımda da gereğini yapsın."

Kaynak: Gerçek Gündem

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