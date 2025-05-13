Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Yılmaz Özdil Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan, aşağılayıcı ifadeler olduğunun tespit edildiğini belirterek, Özdil hakkında "Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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