Yazılarına ara vermişti: Emin Çölaşan, yaşadığı sağlık sorununu açıkladı

En son 2023 Kasım ayında yazı kaleme alan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugün tekrar yazmaya başladığı köşesinde yaşadığı sağlık sorununu açıkladı.

Evdeki yatağı kaldırırken belinde yaşanan bir sorun nedeniyle 10 gün boyunca hastanede yattığını, çıktıktan sonra da şiddetli ağrılar yaşayarak fizik tedavi süreci geçirdiğini anlatan Çölaşan, yatağa girerken bile zorlandığını söyledi.

Bu süreçte psikolojisinin de bozulduğunu itiraf eden Çölaşan, “Ve şimdi haftalar sonra bu ilk yazıyla başlamış oluyorum. Benim için adeta yeni bir başlangıç. Şimdi sizlere yeniden kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.