Habertürk duyurdu: Yeni bir spor kanalı geliyor

Habertürk, yeni bir spor kanalı açıyor. HTSPOR (Habertürk Spor) kanalının genel yayın yönetmeni Mehmet Ayan olacak.

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Habertürk duyurdu: Yeni bir spor kanalı geliyor

Ciner Medya grubu, yeni bir kanal açmaya hazırlanıyor.

Bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanallara sahip olan medya grubu, bir tane de sadece spor içerikli bir spor kanalını duyurmaya hazırlanıyor.

2018'de Habertürk gazetesini kapatan Ciner grubu, tüm yatırımını yaptığı televizyona, HTSPOR (Habertürk Spor) kanalını ekliyor.

HTSPOR, 9 Ağustos saat 07.00'de yayın hayatına başlayacak.

Yeni kanalın genel yayın yönetmeni koltuğunda, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan olurken ekipte Ahmet Selim Kul, Ata Selçuk, Sine Çakır Heyse'nin yanı sıra htspor.com'dan beş isim daha yer alacak.

Ayan, kanalın ayrıca bir tane radyo kanalının olacağını söyledi.

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