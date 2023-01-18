Uykusuz'dan çarpıcı 'TOKİ' kapağı

Toplumsal konuları ve sorunları karikatürler ile anlatan Uykusuz dergisi, bu haftaki kapağına kamu arazilerini satışa çıkaran TOKİ'yi taşıdı.

Uykusuz'dan çarpıcı 'TOKİ' kapağı

Seçim sürecine gidilirken ve muhalefet “devletin kasası boşaldı” eleştirilerinde bulunurken iktidar da kamu arazilerinin satışına hız verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 kentte 443 araziyi daha satışa çıkardığını açıkladı. Arazilerin 26-27 Ocak tarihlerinde açık artırma usulü ile satılacağı belirtildi. Araziler KDV’de muaf, yüzde 40 peşinat ve 24 ay vadeyle satılacak.

Söz konusu haberi bu haftaki sayısının kapağına taşıyan Uykusuz dergisi, karikatüre "Seçim sürecine gidilirken kamu arazilerinin satışına hız verildi. TOKİ, 40 kentteki 443 kamu arazisini daha satışa çıkardı." notunu düştü. 

Uykusuz'un bu haftaki dikkat çeken kapağı şöyle:

Uykusuz'dan çarpıcı 'TOKİ' kapağı - Resim : 1

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