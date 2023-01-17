Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın acı kaybı

Gazete Kapı'nın Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın babası hayatını kaybetti.

AYKUT KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

16 Ocak 1973'te Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra 1994'te İ. Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 1993'te Cumhuriyet'te 'gece muhabiri' olarak çalışmaya başladı. İstanbul Boğazı üzerine yayımlanan haber, dizi ve röportajlarıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'nce 2002'de 'başarı plaketi'yle ödüllendirildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde 'Yılın Haber Ödülü'nü kazandı (2006). Yeşil sermaye üzerine uzmanlaşan Küçükkaya, kaleme aldığı özel haberlerle Bülent Dikmener Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.